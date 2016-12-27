حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.. يوم مثالى على الصعيد المهنى لبرج العذراء

نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 على الأصعدة المهنية والصحية والعاطفية، وهو اليوم الذى يكون مثاليًا على الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء، ومرتبك على الصعيد العاطفى لبعض الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-12-2016..علماء الفلك: إخلاصك هو مصدر القوة فى علاقتك مع الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الثور لليوم الثلاثاء 27 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، فالجانب المهنى أكدوا أنه عليك الابتعاد عن الروتين اليومى. وبالشق العاطفى عليك تجنب تصاعد التوتر فى علاقتك مع الشريك خلال هذه الفترة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى عليك أن تبتعد تماما عن الروتين اليومى، وذلك من أجل التطور، فالعمل بشكل روتينى قد يجعلك لا تتقدم للأمام فى المجال المهنى.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه عليك تجنب تصاعد التوتر فى علاقتك مع الشريك، وذلك كونه يحاول إرضاءك بطرق عدة، وهو الأمر الذى لا تستطيع أن تنكره، واعلم أن إخلاصك هو مصدر القوة فى هذه العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلك يؤكدون أنه بالضرورى أن تسعى لتنمية لياقتك البدنية من خلال التوجة للـgym بشكل منتظم، وتقوم بعمل التدريبات بحماس شديد وسوف تلاحظ نتيجة مبهرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك أنك اليوم لا تمتلك روح الدعابة، وذلك بسبب تعرضك لعدد كبير من الضغوط، وهو الأمر الذى أفسد حالتك المزاجية بشكل واضح.

من جهة أخرى يتوقع علماء الفلك أن حياتك الأسرية فى أفضل حالاتها من الاستقرار والهدوء.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27/12/2016.. اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك للتخلص من "كراكيب حياتك"

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لبرج الجوزاء -من 21 مايو إلى 21 يونيو- ويتميز أبناء برج الجوزاء بأنهم عاطفيون جدا وهو من الأبراج الهوائية، وأهم المشاهير ذلك البرج جونى ديب وأنجلينا جولى.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك للتخلص من "كراكيب" مكتبك وليصبح منظما، قد يكون لديك العروض وبعض الأوراق من أسابيع أو أشهر، أودعها بنظام لتناسب احتياجاتك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تكوين الكواكب يمنحك الإذن الكامل أن تكون نفسك، وبما أنك عموما تستطيع أن تفعل أى شىء آخر ولكن كن أنت، الناس تجدك مختلفا ومثيرا لتكن معك، وسوف تحتاج أيضا إلى معرفة السر وراء الكاريزما الطبيعية الخاصة بك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

لديك اليوم خاصة استعداد لمساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم، تحتاج لبعض الهدوء لإنجاز ما يواجهك من مهام، لا تتردد فى الخروج فى نزهة أو الترويح عن نفسك، قم بشراء كتب جديدة، أو اخرج فى نزهة منفردة لتشعر بحالة صحية أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

سوف تتلاءم مع حالتك اليوم، والأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لك، وذلك للاستفادة من الطاقة، وسوف تجد أن تتمكن من تحقيق الكثير مع القليل جدا من الجهد، يجب أن تحترم الآخرين، هناك شىء يحتاج إلى القيام به بدقة وكفاءة.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27-12-2016.. علماء الفلك: عليك بالاستفادة من التجارب القديمة التى مررت بها

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الثلاثاء 27 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، فى الجانب المهنى أكدوا أنك تستأنف أحد مهام عملك التى أجلتها، وعن الشق العاطفى عليك الاستفادة من التجارب القديمة التى مررت بها.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى يتوقع العلماء أنك تستأنف أحد مهام عملك التى تم تأجيلها منذ فترة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه عليك الاستفادة من التجارب القديمة التى مررت بها فى الصعيد العاطفى، خاصة أنك على وشك دخول علاقة جديدة ستجعلك دائما تشعر بالراحة النفسى والتفاؤل.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

علماء الفلك يؤكدون أنك ستعانى هذه الفترة من اضطرابات نومك، قبل الذهاب إلى الفراش لا تنسى أن تقوم بأداء بعض تمارين التنفس، والتى سوف تساعدك على تخطى المشكلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك أن أصدقاءك يحاولون دائما أن يظهروا مدى اهتمامهم بك وخوفهم الشديد عليك، فيوجهونك باستمرار نحو الصواب، لكنك ستختار أحد هؤلاء الأصدقاء ليكون المقرب بالنسبة لك.

من جهة أخرى، ستسمع خبرا سعيدا يخص الجانب العائلى، وهو ما سيؤثر عليك بشكل إيجابى.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-12-2016..علماء الفلك: قد تتعرض لعدد من الضغوط بمجال العمل

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الثلاثاء 27 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك قد تتعرض لعدد من الضغوط فى مجال العمل، وبالشق العاطفى كشف العلماء أنه من الصعب التفاهم مع الشريك خلال هذه المرحلة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى يتوقع العلماء أنك قد تتعرض لعدد من الضغوط بمجال العمل، لكن عليك أن تكون أكثر حكمة وتتعامل بهدوء شديد مع من حولك حتى لا تؤثر الضغوط على علاقتك بالزملاء.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه من الصعب التفاهم مع الشريك خلال هذه المرحلة، وذلك كونه غير متقبل المناقشة معك خلال هذه الفترة بسبب كثرة المشاكل، وتسرب الفتور للعلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أن حالتك المزاجية السيئة تشعرك بحالة عدم ارتياح، اعلم أن الاسترخاء أفضل طريق لاستعادة هدوئك النفسى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن الابتسامة وبعض الكلمات الطيبة قد تحل الكثير من المشاكل التى نشأت مع من حولك، وعن الشق المالى أنت هذه الفترة قادر على ادخار بعض الأموال فتجنب الإنفاق المبالغ فيه.

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. يوم ناجح على الصعيد المهنى

لمواليد برج الدلو نقدم لهم اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم.

برج الدلو على الصعيد المهنى

الحظ اليوم يحالفك، وتخطو عددا من الخطوات الناجحة فى حياتك المهنية، وتقترب من الترقيات بعد ثناء رؤسائك على أدائك المهنى فى الفترة الأخيرة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

بالرغم من الفوضى المسيطرة على حياتك الشخصية فى الفترة الأخيرة إلا أن علاقتك بشريك حياتك ستصل إلى مرحلة السحر وتعيش يوما رومانسيا تجدد به دماء العلاقة.

على الصعيد الصحى

ابتعدت عن ممارسة الرياضة فى الفترة السابقة الأمر الذى أدى إلى تراجع مستوى لياقتك البدنية، وعليك تنظيم وقتك والعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام مع مراعاة الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يشعر بحماس وطاقة تدفعه إلى تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة فى العمل، كذلك الرغبة فى القيام بعدد من الأنشطة الرياضية التى تعيد إليك الحيوية من الجديد.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية الفترة المقبلة

طموحة، مجتهدة، تهتم دائمًا بشريك حياتها، هذه هى أبرز صفات امرأة برج العقرب، الذى نقدم له اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر توقعات علماء الفلك له على كل المستوى الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

أنت الآن قادر على استعداد للبدء فى علاقة عاطفية جديدة، ولكن عليك فى البداية الاستغناء عن العلاقات القديمة، فأنت الآن بكامل طاقتك العاطفية، وعلى استعداد أن تتخذ خطوات جادة فى علاقتك العاطفية.

برج العقرب على الصعيد المهنى

صديق قديم يكون سببًا فى زيادة دخلك بشكل كبير وغير متوقع، فمن الممكن أن يساعدك فى الحصول على وظيفة مُربحة، والتى قد تكون سببًا كذلك فى تغيير مسار حياتك المهنية بالكامل.

برج العقرب على الصعيد الصحى

على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة إلا أنك ستكون هذا الصباح غير قادر على النهوض من السرير، ربما تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك من الجديد، لذا ينصحك علماء الفلك بالحصول على قسط من الراحة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

اليوم ستشعر ببعض الحزن، فعلى الرغم من أنك تشعر بالسعادة اتجاه حياتك العاطفية، إلا أن هناك بعض الأمور التى ستحدث وتعكر صفوك، عليك أن تتجاوز عنها حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع زميل لك فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حيث يتميز الرجال من أبناء هذا البرج بأنهم صادقون فى مشاعرهم، وكذلك أكثر وضوحًا تحديدًا فى العلاقات العاطفية.

برج القوس على الصعيد المهنى

قد يحدث اليوم خلاف فى الرأى مع زميلك أو مديرك فى العمل، فبغض النظر عما سيحدث، لكن عليك أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان، لأن التوتر الزائد عن الحد سيكون له مردود سيئ على صحتك فيما بعد، كذلك تجنب المواجهات اليوم لأنها لن تصل بك إلى نتائج إيجابية.

على الصعيد العاطفى

اليوم ستكون الأمور مستقرة كثيرًا مع شريك الحياة، ستكون قادرا كذلك على قضاء وقت ممتع وهادئ مع الحبيب، وربما تتشاركان سويًا فى بعض الأعمال المنزلية التى تجعلكما تشعران بالسعادة وراضين بشكل كبير عن مستوى العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحى

الأمور الصغيرة التى تتجاوز عنها قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، عليك أن لا تتجاهل أى أعراض وتتعامل معها بكل جدية، فقد آن الأوان لحماية نفسك والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

تستطع البدء الآن فى شراكة جديدة، كذلك ستحصل على دعم من بعض المقربين لك وسيكون غير متوقع لك على الإطلاق، كما ستكون أمامك فرصة عليك استغلالها بشكل سريع وحاسم.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. حركات الكواكب تؤثر على استقرارك العاطفى

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يُهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصا محبا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

أنت بصدد تقديم خطة بديلة لعدد من الأفكار التى كان من المفترض أن تنفذها اليوم، وخطتك البديلة ستتعلق باكتشاف كم كبير من الحقائق والمعلومات التى ستساعدك فى الوصول أحد الأشخاص المقربين.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

حركات الكواكب اليوم لا تسمح لك بقضاء وقت مميز مع شريك حياتك، اضطرابات كثيرة سوف تهدد علاقتك بالحبيب اليوم، وعليك أن تتجاوز هذه المرحلة حتى تحافظ على علاقتك.

على الصعيد الصحى

أنت من الشخصيات التى تسعى للحفاظ على حالتها الصحية، لذلك لا بد من تطوير العادات الإيجابية فى حياتك، وتناول النباتات الخضراء بكثرة يساعدك على تحقيق التوازن الصحى لجسمك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن تسيطر عليه مشاعر الإحباط بسبب عدم قدرته على تسيير الأمور بالشكل الذى يريده، وعليك ألا تسلط جهودك على تحسين جودة العمل فقط، لكن ركز جيداً فى حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 27/12/2016.. تبحث عن الاستقلالية بحياتك

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لبرج الأسد، الذى تمر الشمس به من 22 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز برج الأسد النارى أنه ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى وإيجابى.

برج الأسد على الصعيد المهنى

هناك مشكلة قد بدأت توضح لك وهى التى كنت قد تتصارع بالتعاون مع حياتك المهنية، الأهداف طويلة الأجل التى تبدو مستحيلة هى الآن فى متناول يديك، التفت إلى ما يقوله الآخرون اليوم فلديهم بعض الإجابات لك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

اليوم مناسب للتغيير الإبداعى، لديك شعور "خنق" فى علاقتك الحالية، وربما لن ترغب فى الاستمرار فيها، قد تقرر اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على شخصيتك، وعلى الرغم من أنك قد تميل إلى فعل شىء جذرى إلا أن هناك احتمالات بأنك سوف تتبنى نهجا معقولا وإجراء تغييرات تدريجيا.

برج الأسد على الصعيد الصحى

تحتاج إلى تطبيق البرنامج الخاص بك، وممارسة رحلتك المعتادة إلى صالة الألعاب الرياضية، استخدام صوتك، الغناء بصوت عال فى السيارة أو فى الحمام للتخلص من الطاقة السلبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

سوف تبقى على رأس القائمة اليوم، لذلك اغتنم هذه الفرصة لاتخاذ قرارات عقلانية حول القضايا الأكثر حدة على طاولتك، لا تنشغل بالدراما العاطفية المعتاد، يجب أن تحصر عدد المواضيع الرئيسية لليوم الذى سوف تساعدك على تحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27/12/2016.. ستصفع شخصا بالقلم اليوم

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لبرج السرطان، تمر الشمس من 22 یونیو إلی 22 يولیو، الذى يتحكم ببرج السرطان كوكب القمر، الذى يعطى مواليد برج السرطان صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

برج السرطان على الصعيد المهنى

أحدهم ينظر إلى مكانك المهنى، كن حذرا من ردك عليه فطريقتك قاسية جدا، قد تجد أن يدك تصفع شخصا يستحق ذلك، اتخاذ الطريق السريع، سوف يبقيك على القمة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

لديك طاقة حب مثير جدا وغير متوقعة، قد تحتاج إلى بعض التغييرات، ولكن هذا قد لا يكون بالضرورة أمرا سيئا. الحياة مليئة بالتغييرات، الحب الحقيقى سوف يغير لك أشياء كثيرة من أى وقت مضى، لكنه لن يكون هناك تغيير للأفضل.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الاستسلام للغرائز الخاص بك هو خطوة طبيعية بالنسبة لك، يجب أن تصنع توليفة من بعض النصائح الغذائية، مع محاولة استخدام الحبوب والبقول لمصادر الطاقة والبروتين الخاصة هذا الأسبوع.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

لا نتوقع رد فعل من الناس اليوم حتى لو كنت تقول أطرف النكات، أفضل طريقة للتعامل مع اليوم الانخراط فى الأنشطة التى تتطلب الانضباط والانتهاء من الأعمال والتخطيط لأشياء ممتعة مساءً.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت الأسعد حظا بين الأبراج من الناحية المهنية

ينتمى أبناء برج العذراء إلى الأبراج الترابية، حيث يتسمون بالطابع المحافظ فى مختلف أنحاء الحياة، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى

اليوم تبدأ معك بداية رائعة فأنت عرضة للترقية، كما أنك الأسعد حظا بين أبناء الأبراج المختلفة، فلمن لا يعملون هناك فرصة لعمل جديد، ويبدو أن الأوضاع المالية ستتحسن بزيادة دخلك.

العذراء على الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التمتع بالأوقات الرومانسية مع شريك الحياة، ومع استرخائك اليوم تأتى الفرصة للانغماس فى بعض الأنشطة البسيطة والممتعة مع الشريك.

العذراء على الصعيد الصحى

هذا يوم جيد لصحتك، ولكن تجنب الإجهاد حتى لا يكون له تأثير سلبى على صحتك، ويمكنك تجنب ذلك بسهولة إذا كان يمكنك التعامل مع السؤال الذى يسبب لك القلق، فتحتاج إلى فهم أن مفتاح الحفاظ على الصحة الجيدة هو فى أيدك.

توقعات علماء الفلك للمرحلة المقبلة

على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشىء إلا أنك لن تأجل مسئولياتك، وعليك المضى قدماً بمسار العمل بعيدا عن الشكوى لاستكمال المهام الخاصة بك، فلا يجب الانتهاء من الأعمال بطريقة مهملة، وعليك إعطاء أفضل ما لديك وسوف تجنى بالتأكيد المكافآت فى المستقبل.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم جيد للرياضيين لحصد البطولات

ينتمى أبناء برج الميزان إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالتفكير بطريقة عقلانية، ويميلون للتخطيط والعمل فى صمت لتحقيق الأهداف، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

اليوم تعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء والعملاء، ولذلك فاليوم جيد لاستكشاف شىء جديد، حيث يتطلب الأمر منك مثابرة، وللذين يمرون بصحة سيئة يمكنهم مباشرة أعمالهم من المنزل، وهذا سيؤدى لتحسين نوعية العمل بشكل غير متوقع.

الميزان على الصعيد العاطفى

إنه ليوم جيد لاستيعاب الكثير من الأشياء، وتتجنب بذلك عددا من المعارك التافهة، ولكن بعض الأوقات تحتاج فيها إلى الكلام إذا كان موقف وسلوك شريك الحياة يزعجك، وبهذا فالأمور تتحرك نحو التحسين، فأنت تلتزم بالقيم والمبادئ الخاصة بك وتتصرف فى إطارها.

الميزان على الصعيد الصحى

اليوم تشعر بالنشاط كما أنه يخلو من الإجهاد، وتستطيع تحمل مسؤولية محيطك والناس من حولك، فتشع لمن حولك بطاقة إيجابية مليئة بالحماس، كما أنه يوم جيد للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالرياضة والذين من المحتمل أن يحققوا نجاحا كبيرا.

توقعات علماء الفلك للمرحلة التالية

تناقش بكل ما تملك من جهد حل القضية المركزية التى تسيطر على حياتك، وهناك احتمالات كبيرة لتذهب بعيداً عن الالتزامات الاجتماعية والمالية، لذا عليك أن تعلم أن السرعة لن تحل أى شىء بطريقة بناءة وأن الصبر هو مفتاح الفرج.