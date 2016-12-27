بالصور.. ضبط مصرى قادم من أبو ظبى لمحاولته تهريب 180 ألف جنيه بمطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

احبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى فى تهريب 180 ألف جنية مصرى دون الخضوع للإجراءات التى تنظم دخول النقد للبلاد.

وأفاد مصدر جمركى أنه تم الاشتباه في الراكب "السيد ع م" مصرى الجنسية وقادم من دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خطوط الاتحاد القادمة من أبو ظبى، حيث اشتبه به مأمور الجمرك "طاهر خفاجي" وبالعرض على "أميرة عطية" مدير الإدارة تم تأييد الاشتباه.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة لفحص أمتعة الراكب وحقائبه بمعرفة "أمل حسن" و" عمرو الفولي" باشراف "عصام محمدين"واسفرت عن العثور على 180 ألف جنيه داخل جيب سرى.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الأدارة المركزية لجمارك الركاب بالمطار بمصادرة المبلغ المضبوط وتحرير محضر تهريب بحق الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.