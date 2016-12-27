مجلس إدارة نادى القضاة يلتقى اليوم رئيس وأعضاء "القضاء الأعلى"

كتبت هدى أبو بكر

يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

كان وفد من مجلس إدارة نادى القضاة مكون من القضاة، ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، وأبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، و محمد صبحى خليفة رئيس الاستئناف، وحازم أبو سديرة رئيس النيابة، وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، التقوا مساء الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بناء على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع القانون.

وانتهى اللقاء إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع القانون لمدة 10 أيام لحين تلقى ملاحظات الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الغدارية، وهيئة قضايا الدولة) على المشروع.

وكان رئيس نادى القضاة قد أصدر بياناً، الأحد الماضى، أكد فيه على أن مشروع القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيراً إلى أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته.