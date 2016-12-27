بتروجت يطلب "جدو" و4 ملايين جنيه مقابل رحيل بيكلى للأهلى

كتب رامى ناجى

أبلغ مسئولو بتروجت، نظراءهم فى الأهلى، تمسكهم بالحصول على 4 ملايين جنيه للموافقة على رحيل الإثيوبى شمس بيكلى مهاجم الفريق البترولى إلى القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة الى الحصول على خدمات محمد حمدي زكي "جدو" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي ، أن الإدارة طلبت استعارة محمد حمدي زكي لنهاية الموسم بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه، كما اشترط مسئولو بتروجت استمرار ناصر ماهر المهاجم الناشيء المتواجد ضمن صفوف الفريق البترولي لمدة موسم جديد، والمعار من النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري.

وكان بتروجت تلقى عددا من العروض الخليجية لانتقال شمس بيكلى فى الانتقالات الشتوية، حيث يضع مسئولو الأهلى اللاعب الإثيوبى كبديل حال فشل التعاقد مع الدولى الجنوب أفريقى كيجان دوللى، لاعب صن داونز، والذى تضعه الإدارة الحمراء على رأس المطلوبين فى الشتاء.

بيكيلى انضم لبتروجت فى عام 2014 قادما من المريخ السودانى فى صفقة انتقال حر.. وتألق بشكل لافت للانظار منذ انضمامه وشارك أساسيا فى الثلاث مواسم بانتظام وأحرز أهدافاً مؤثرة.