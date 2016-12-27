النائب عمر أبواليزيد يطالب بسحب أراضى مصر - إسكندرية الصحراوى من أصحابها

كتب ـ هشام عبد الجليل

تقدم عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، يطالب فيه بسحب الأراضى الواقعة على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بسبب عدم استغلالها وضياع فرص تنمية كثيرة على الدولة.

وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، حال توقيع هذه العقود تم الاتفاق على الاستفادة من هذه الأراضى فى عمل مشاريع عامة واستثمارية تخدم الدولة، ولكن ما حدث أن أصحاب الأرض قاموا ببناء أسوار فقط ولم تستغل هذه المساحات حتى الآن، مما نتج عنه ضياع مليارات على الدولة.

يذكر أن لجنة استرداد أراضى الدولة، حذرت المواطنين من التعامل أو شراء أى مساحات أو مبانٍ عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعامل عليها.