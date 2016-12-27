بالصور.. القمامة تحاصر مقر جراج أتوبيس الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

رصدت عدسة اليوم السابع انتشار كميات كبيرة من المخلفات والقمامة فى محيط أسوار مقر المركز الرئيسى لجراج أتوبيس الداخلة وداخل المقر، حيث بدت مظاهر الإهمال بصورة كبيرة فى الجراج بسبب انتشار كميات كبيرة من المخلفات والقمامة التى يتم إلقاؤها بصورة متوالية دون تدخل من الجهات المختصة لإزالتها وتطهيرها، حيث تحول محيط الجراج إلى بؤرة لاستقطاب الحشرات والزواحف بسبب تراكم تلك المخلفات بصفة يومية، وهو ما أدى لاستياء المواطنين الذين يقطنون بالقرب من موقع الجراج بسبب انتشار الروائح الكريهة لتلك المخلفات فى أرجاء المكان وانتشار الحشرات والزواحف بالإضافة لتشويه المظهر الجمالى للمنطقة بالكامل.

وطالب أهالى المنطقة بضرورة تكاتف الجهود بين رئاسة مركز الداخلة وشركة الأتوبيس لإزالة تلك المخلفات وتجميل الموقع الخاص بالجراج والذى أصبح نموذجا للإهمال الشديد بسبب انتشار تلك المخلفات داخل وخارج المقر، وفى محيط الأسوار ووضع صناديق للقمامة فى مواقع مناسبة وتحرير مخالفات لمن يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى غير موضعها، وذلك حرصا على حياة المواطنين.

وتساءل سكان المنطقة عن عدم اهتمام رئاسة مركز الداخلة بتلك المنطقة وتركها دون تنظيف أو إزالة للمخلفات حتى تصل إلى هذه الدرجة من تراكم المخلفات التى تؤكد لعى عدم بذل أية جهود نحو تجميل الموقع أو إزالة المخلفات ومنع تراكمها بهذه الصورة.