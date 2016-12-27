بالصور.. ورود وشموع ودموع أمام منزل الراحل جورج مايكل

توافد محبو النجم البريطاني الراحل جورج مايكل George Michael الى أمام منزله الكائن في العاصمة البريطانية لندن، حيث وضعوا الزهور والشموع بالإضافة إلى رسائل العزاء المؤثرة، فيما تواجدت وسائل الإعلام المختلفة أمام بوابات المنزل.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد أكدت أن نجم البوب فارق الحياة في منزله عن عمر ناهز الـ53 عاماً، بسبب تعرضه لأزمة قلبية وهو في سريره.

وكان المتحدث الرسمي باسم النجم الذي لمع نجمه في ثمانينات القرن الماضي، قد أكد خبر الوفاة عبر بيان جاء فيه " ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا، أخانا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد "، كما ورد في البيان أن العائلة تطالب باحترام خصوصيتها في هذا الوقت الصعب.

يشار إلى أن جورج الذي ولد في شمالي لندن، باع أكثر من 100 مليون ألبوم خلال مسيرته المهنية التي استمرت لأكثر من 4 عقود.

هذا هو سبب وفاة النجم البريطاني الشهير جورج مايكل

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