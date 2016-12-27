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النيابة تحقق مع مستريح المحلة بعد جمع 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع الغزل

26 ديسمبر اليوم السابع سياسية 0 88

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

يذكر أن ضباط مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد حسن أبو المجد، ومعاونيه، تمكنوا من القبض على "م.م" بعد اتهامه بجمع 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع الغزل فى المحلة.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، يفيد بالقبض على "م.م"  بعد اتهامه فى عدة بلاغات بجمع مبالغ مالية تتعدى 20 مليون جنيه، من أصحاب مصانع الغزل بمدينة المحلة الكبرى، لشراء غزل للمصانع بأسعار مخفضة عقب أزمة ارتفاع أسعاره.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر 18002 لسنة 2016 جنح  أول المحلة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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