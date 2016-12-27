"التربية والتعليم" تبدأ تلقى أسماء المرشحين لوضع امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتى تبدأ أوائل يونيو المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن البدء فى تلقى أسماء المرشحين لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة "أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة"، مؤكدة أنه سيتم إرسالها إلى الجهات الأمنية للتحرى عنهم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن مديرى عام تنمية المواد الدراسية "مستشارى المواد" بدأوا خلال الأيام القليلة الماضية فى ترشيح الأعضاء المكلفين بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، من موجهين، ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة لوضع أسئلة الامتحانات، موضحة، عقب موافقة الجهات الأمنية على الأسماء المرشحة سيتم عقد اجتماع معهم مع وزير التربية والتعليم لمنحهم التعليمات اللازمة؛ وعلى رأسها الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة نسبة الـ30% من أسئلة الفهم والتذكر والبعد عن الأسئلة السياسية، إضافة إلى بعض التوجيهات الأخرى المتعلقة بوضع الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد تشكيل اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة عقب موافقة الجهات الأمنية على المرشحين، لافتة إلى أن كل لجنة ومادة يشارك فى وضع الأسئلة بها 5 أعضاء، عبارة عن أستاذ جامعى متخصص وعضو من مركز الامتحانات والتقويم التربوى لوضع مواصفات ورقة الامتحانات، واثنين من الموجهين بالمرحلة الثانوية ومستشار المادة، مضيفة، "حتى الآن لم يتم تغيير النشرة الخاصة بأعضاء اللجان الفنية للامتحانات".

وأشارت المصادر، إلى أن مقر وضع الأسئلة لن يكون داخل المطبعة السرية التابعة للوزارة بعد وقائع تسريب امتحانات مادتى التربية الدينية واللغة العربية العام الماضى، وإنما سيكون فى إحدى الجهات السيادية فى الدولة، مؤكدة أن جميع الأسئلة توضع فى مقر هذه الجهة دون استثناء، إضافة إلى طباعتها فى هذه الجهة.