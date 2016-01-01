بعد الاتفاق سويا.. هندية تترك زوجها ينتحر أمام قطار بسبب "واتس آب"..

كشف تقرير حديث، أن رجلا هنديا متزوجا يدعى Vishal Khad من منطقة Tempe Pada ألقى بنفسه أمام القطار أمس الأحد، وهذا بعد أن أصابه غضب شديد وإحباط من رسالة مسيئة له تلقها عبر تطبيق واتس آب، وقال مسئولون فى شرطة السكك الحديدية إن الرجل وزوجته كان من المقرر أن ينتحرا معا ولكنه ألقى بنفسه بشكل أسرع أمام القطار ولم تقم هى بهذه الخطوة معه.

ووفقا لتقرير من موقع indianexpress فالتقط الرجل وزوجته صورة "سيلفى" قبل الانتحار وأرسلها لأصدقائه وأقاربه وسجل مقطعا صوتيا يقول فيه إنه يريد الموت بعد تلقى رسالة مسيئة أصابته بالاكتئاب والإحباط، ولم تتوصل التحقيقات بعد للرسالة المسيئة التى دفعت الرجل للانتحار.

جدير بالذكر أن المحتوى المسىء على الإنترنت بشكل عام زاد بقوة خلال السنوات الماضية، وهناك شركات مثل تويتر بدأت فى اتخاذ خطوات جدية لحماية مستخدمى موقعها من تلقى رسالة مسيئة أو التعرض للاعتداء اللفظى، ولم تعلق شركة واتس آب بعد على الحدث.