بالصور...بدء موسم هجرة الطيور...أسراب طائر "الزرزور" تزين سماء فلسطين

كتب محمد جمال

شهدت فلسطين اليوم الثلاثاء هجرة أعداد كبيرة من الطيورحيث شوهدت عشرات الأسراب من طائر" الزرزور" مهاجرة ، فعندما يحل فصل الشتاء فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية تبدأ الثلوج بالتساقط فتغطى الغذاء الذى تتناوله الطيور وهكذا لا تجد الطيور ما تتناوله من غذاء لذلك تضطر للهجرة والبحث عن مصادر غذاء جديدة فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية حيث يكون الفصل ضيفا فى ذلك الوقت لذلك تهاجر منذ نهاية شهر 8 وحتى شهر 12.

ويذكر أن فلسطين يعيش فيها ما يقارب ال 470 نوع طير وهذا عدد كبير مقارنة مع دول أخرى تفوقها من ناحية المساحة.