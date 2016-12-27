برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. يوم ناجح على الصعيد المهنى

لمواليد برج الدلو نقدم لهم اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم.
الحظ اليوم يحالفك، وتخطو عددا من الخطوات الناجحة فى حياتك المهنية، وتقترب من الترقيات بعد ثناء رؤسائك على أدائك المهنى فى الفترة الأخيرة.
بالرغم من الفوضى المسيطرة على حياتك الشخصية فى الفترة الأخيرة إلا أن علاقتك بشريك حياتك ستصل إلى مرحلة السحر وتعيش يوما رومانسيا تجدد به دماء العلاقة.
ابتعدت عن ممارسة الرياضة فى الفترة السابقة الأمر الذى أدى إلى تراجع مستوى لياقتك البدنية، وعليك تنظيم وقتك والعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام مع مراعاة الحالة الصحية.
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يشعر بحماس وطاقة تدفعه إلى تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة فى العمل، كذلك الرغبة فى القيام بعدد من الأنشطة الرياضية التى تعيد إليك الحيوية من الجديد.
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