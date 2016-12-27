حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع زميل لك فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حيث يتميز الرجال من أبناء هذا البرج بأنهم صادقون فى مشاعرهم، وكذلك أكثر وضوحًا تحديدًا فى العلاقات العاطفية.

برج القوس على الصعيد المهنى

قد يحدث اليوم خلاف فى الرأى مع زميلك أو مديرك فى العمل، فبغض النظر عما سيحدث، لكن عليك أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان، لأن التوتر الزائد عن الحد سيكون له مردود سيئ على صحتك فيما بعد، كذلك تجنب المواجهات اليوم لأنها لن تصل بك إلى نتائج إيجابية.

على الصعيد العاطفى

اليوم ستكون الأمور مستقرة كثيرًا مع شريك الحياة، ستكون قادرا كذلك على قضاء وقت ممتع وهادئ مع الحبيب، وربما تتشاركان سويًا فى بعض الأعمال المنزلية التى تجعلكما تشعران بالسعادة وراضين بشكل كبير عن مستوى العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحى

الأمور الصغيرة التى تتجاوز عنها قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، عليك أن لا تتجاهل أى أعراض وتتعامل معها بكل جدية، فقد آن الأوان لحماية نفسك والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

تستطع البدء الآن فى شراكة جديدة، كذلك ستحصل على دعم من بعض المقربين لك وسيكون غير متوقع لك على الإطلاق، كما ستكون أمامك فرصة عليك استغلالها بشكل سريع وحاسم.