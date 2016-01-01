نائب وزير العمل لـ«الرياض»: «حساب المواطن» يدعم المرأة المعيلة والمستقلة

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان "الرياض"، بأن برنامج "حساب المواطن" يشمل السعوديات المعيلات لأسرهن وأنفسهن، بنفس الشروط والآلية المفروضة على رب الأسرة الرجل، مضيفاً أنه لحفظ حق المواطن ومراعاة الأسر محدودة الدخل، وحمايته من آثار الإصلاحات، التي تعمل عليها الدولة، فقد صممت الدولة برنامج "حساب المواطن" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط الذي من المزمع أن ينطلق بعد 36 يوماً من الآن.

وهذه الخطوة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار المياه والطاقة، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020، مضيفاً أنه سيتم البدء بالتسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من اليوم الأول من شهر فبراير عام 2017 ميلادي الموافق 4 جمادي الأولى عام 1438 هـ، مشيراً إلى أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

ومن خصائص البدل النقدي الذي ستحصل عليه الأسرة السعودية أنه ليس ثابتاً وإنما سيكون متغيراً تبعاً لعدد أفراد الأسرة، كما يحفز على الادخار والموازنة، وسيتم ربط البدل النقدي وتقييده بمعايير الاستهلاك الرشيد، إلى جانب إخضاعه للمراجعة بصفة دورية للوقوف على أي مستجدات تؤدي إلى عدم استحقاق الدعم.