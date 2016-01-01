خالد الفيصل: ولي العهد ورجال أمننا مضرب المثل في مكافحة الإرهاب

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على ما تشهده المملكة من تنمية في شتى المجالات.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى تفقده أمس (الاثنين) مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة: "أتقدم لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالتهنئة نظير التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات ومن بينها الأمنية"، منوهاً بالتطور الذي شهدته وزارة الداخلية ومرافقها منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: "اليوم تشهد وزارة الداخلية تقدماً كبيراً بقيادة أخي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف -سلمه الله-، والذي عرف بتفانيه في خدمة وطنه، وحرصه الدائم على استتباب الأمن في هذه البلاد". وتابع الأمير خالد الفيصل: "بفضل الله، أصبح الأمير محمد بن نايف، ورجال الأمن في السعودية، مضرب المثل في العالم أجمع في مكافحة الإرهاب، وفي المجالات الأمنية المختلفة"، مستطرداً سموه: "يسعدني ويشرفني أيضاً أن أرى هذا المشروع الأمني الذي تطور من مجرد فكرة لنقل الخدمات من داخل منى إلى خارجها، ليصبح مركزاً وطنياً موحداً للعمليات الأمنية، وهذه نقلة أمنية نوعية وكبيرة ليس على مستوى منطقة مكة المكرمة فقط بل على مستوى مناطق المملكة".

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن المركز سيكون له أثر كبير خصوصاً في موسم الحج، بما يكفل -بعون الله- حفظ أمن ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم، مضيفاً: "أفخر بزملائي في وزارة الداخلية وخصوصاً في هذا الصرح الكبير، وسيظل هذا المركز من أهم المراكز لأنه سيتعامل مع الحجاج والمعتمرين طيلة العام".

وختم سموه بالقول: "أهنئ الإنسان السعودي أينما كان، وأطمئنهم أن بلادهم لاتزال منذ توحيد هذه المملكة وحتى الآن سباقه في كل المجالات وخصوصاً في مجال الأمن".

وتجوّل أمير منطقة مكة المكرمة داخل أقسام المركز، واستمع من قائد المركز الوطني للعمليات المشتركة اللواء عبدالرحمن الصالح إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها كل قسم، حيث اطلع سموه على آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها، وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها، سواءً كانت أمنية أو للجهات المساندة، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر، أو شركتي المياه والكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة.

وانتقل سموه إلى غرفة المراقبة التلفزيونية المكونة من شاشات نقل مباشر لمدن المملكة والمشاعر المقدسة، وقد زودت الغرفة بأحدث التقنيات والشاشات، كما تفقد أمير منطقة مكة المكرمة قسم إدارة الأزمات، واطلع على دوره في الأزمات والكوارث لا سمح الله.

.. ويستمع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المركز

هدية تذكارية لسمو الأمير خالد الفيصل