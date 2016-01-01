خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجه - حفظه الله - بتخصيص مبلغ مئة مليون ريال لهذه الحملة.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال.

من جهة اخرى تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، رسالة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتضمن دعوته -أيده الله- لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين مبعوث جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة خلال استقبال الملك المفدى له أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.