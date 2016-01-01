الوليد للإنسانية تستقبل منظمة زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية

استقبلت مؤخرا مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وفدا نسائيا تابع لمنظمة زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين برئاسة سيدة أرزوا، حرم سفير البعثة الدبلوماسية لبنجلادش في مقر المؤسسة بالرياض، وكانت زيارة الوفد امتداداً لجهودهم الهادفة إلى التعرف على مشروعات المؤسسة القائمة وإنجازاتها في مجال تمكين المرأة على الصعيد الوطني والعالمي.

وكان في استقبال الوفد النسائي صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية وعضو مجلس الأمناء، والأستاذة أمل الكثيري المدير التنفيذي للمشروعات الوطنية، والأستاذة نوف الروّاف المدير التنفيذي للمبادرات العالمية.

وقامت سارة بالغنيم وشهد المفتي من قسم العلاقات العامة والإعلام بعرض المشروعات القائمة ومستجدات المؤسسة، بالإضافة إلى توضيح دور المرأة السعودية الفعال في المجتمع ومراكز العمل. والحاقاً بالعرض الذي قدمه أفراد المؤسسة رحّب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بوفد منظمة زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين علماً بأن المنظمة قامت بعدة زيارات سابقة لمقر المؤسسة بهدف التعرف على مشروعاتها الخيرية والإنسانية ومجالات تركيزها.