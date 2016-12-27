ضبط مستريح جديد جمع 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع الغزل فى المحلة

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد حسن أبو المجد، ومعاونيه من القبض على "م.م" بعد اتهامه بجمع 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع الغزل فى المحلة.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، يفيد بالقبض على "م.م" بعد اتهامه فى عدة بلاغات بجمع مبالغ مالية تتعدى 20 مليون جنيه، من أصحاب مصانع الغزل بمدينة المحلة الكبرى، لشراء غزل للمصانع بأسعار مخفضة عقب أزمة ارتفاع أسعاره.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر 18002 لسنة 2016 جنح أول المحلة، وأخطرت النيابة للتحقيق.