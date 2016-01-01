ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والدجاج و البهارات

سمر العشري

واصلت أسعار اللحوم والدواجن والحبوب والبهارات ارتفاعاتها الجنونية في الأسواق المحلية ، متأثرة بتعويم الجنية وارتفاع أسعار الشحن والنقل والسلع المستوردة من الخارج ، لتشهد الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم والدجاج من جديد ، حيث يصل سعر كيلو الدجاج إلى 19 جنيها من المزرعة ، مقابل 17 جنيها في السابق ، ليقفز سعره بالمحلات والأسواق ليتراوح ما بين 22 و 27 جنيها ، في ظل انخفاض دخل المواطنين .

أسعار اللحوم والدجاج :

واكد احد تجار السوق ، أن الأسواق تشهد ركودا بنسبة 30% ، واللحم البتلو ب 150 جنيها ، والدجاج البلدي يرتفع بنسبة 50% ،وان المواطنون يشكون الغلاء ويلجأون لسيارات القوات المسلحة لتخفيف العب عليهم ، ولم يحدث ذلك ابدأ من قبل بصناعة الدواجن ، نظرا لان بيع التجار الدواجن بسعر 27 جنيها فيه مغالاة كبيرة على المواطنين ، وان أسعار البيض وصلت إلى 30 جنيها بالأسواق ، مقابل 22 جنيها بالسابق .

وقد ارجح عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة منتجي الدواجن بالغرف التجارية ، أن سبب زيادة الأسعار إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنية ، رغم ذلك توقع السيد زيادة في المبيعات مع قدوم العام الجديد ، وبداية أعياد راس السنه ونهاية فترة صوم الأخوة الأقباط ، مطالبا بإنتاج الذرة وفول الصويا والأدوية البيطرية والأمصال الخاصة بالدواجن للنهوض بتلك الصناعة خلال الفترة المقبلة .