قبل القمة.. طلاب هندسة سوهاج يؤدون الامتحانات بتيشيرتات الأهلى والزمالك

كتب محمد أبو النور

أرسل القارئ، غاند عدوى، الطالب فى السنة النهائية بكلية الهندسة فى جامعة سوهاج، رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" تضمنت عددًا من الصور لطلاب دفعته يؤدون امتحانات الكلية بتيشرتات ناديى الأهلى والزمالك قبل لقاء القمة المرتقب بعد غد الخميس.

وقال القارئ إن الطلاب التقطوا الصور أمس الاثنين، موضحًا أنه فى إحدى الصور يوجد الدكتور محمد محمود، رئيس قسم الهندسة المدنية والدكتور على عبد الله، اللذان فوجئا بمشاهدة الطلاب على هذه الهيئة ورحبوا بالتقاط الصور التذكارية معهم.

صورة أخرى للحدث

ويشتهر طلاب هندسة سوهاج بالتقاليع الغريبة الطريفة على هذا النحو، وفى وقت سابق شاركوا خدمة "صحافة المواطن" بأدائهم الامتحانات مرتدين ملابس ريفية بداخل حرم الكلية، فيما يعرف بتحدى المانيكان.

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