محمد بن زايد.. رؤية اسـتراتيجـية ثاقبة نحـو مستقبل مشرق للإمارات

شهد العام 2016 إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العديد من المبادرات والمشاريع على مستوى الدولة، وقيام سموه بالعديد من الأنشطة التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالإمارة، فضلاً عن زيارات سموه إلى عدد من الدول لترسيخ العلاقات القوية بين الإمارات والدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على جوانب من مبادرات وأنشطة وإنجازات سموه خلال العام المنصرم.

القيادات النسائية

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على استقبال عدد من الوزيرات وعضوات المجلس والقيادات النسائية العاملة في القطاعين المدني والعسكري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أن استراتيجية النمو والتطور للدولة، ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري، باعتباره الثروة والرهان الحقيقي لمستقبل وطننا المشرق، مشيداً بما حققته المرأة في كافة المجالات ومختلف الميادين.

وقال سموه، إن المرأة في الدولة أخذت مكانها الطبيعي في مسيرة التنمية الوطنية بفضل الرؤية الثاقبة والنظرة البعيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي مهّد الطريق أمام المرأة لتشق طريقها بثقة وتتخطى كل الصعاب والعقبات لتبني الوطن مع شقيقها الرجل، منوهاً بالدعم الذي تلقته المرأة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من منطلق إيمانه العميق بدورها الحيوي في البناء والتنمية والرقي.

وأكد سموه أن المرأة في الإمارات أثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها ونجاحها في قيادة العديد من القطاعات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والسياسية، وأضافت للعمل الوطني أبعاداً مهمة وأساسية في مسيرة التطور والازدهار من خلال مشاركتها الفعلية والحقيقية في كافة الجوانب وتحقيقها للإنجازات والمكتسبات الوطنية، مما مكنها أن تحتل مكانة مرموقة ومتقدمة على المستوى العالمي وأن تصبح رائدة في العديد من المجالات.

مشاريع أدنوك

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المنطقة الغربية في أبوظبي، حيث افتتح رسمياً مجمع معالجة الغاز الحامض في حقل شاه التابع لشركة الحصن للغاز والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ترسيخ مكانتها ودورها المتقدم مزوداً عالمياً رئيساً للطاقة، مضيفاً «نحن مستمرون في التخطيط بعيد المدى وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستمرار التزام الدولة بتطوير قطاع النفط والغاز، الذي يعد أحد الروافد الرئيسة لاقتصادنا الوطني ولجهود التطوير الشامل في الدولة».

وأشار سموه إلى التزام الإمارات بدورها مزوداً عالمياً للطاقة وحرصها على الاستثمار الأمثل للموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة مع التركيز على الأنشطة القائمة على التكنولوجيا المتطورة لتعزيز القيمة الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وكوادرها الإماراتية المتميزة، التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع المهم، الذي يشكل انطلاقة جديدة لقطاع النفط والغاز في الدولة.

افتتاح مبنى

وافتتح سموه، المبنى الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها والذي يقع إلى جوار المبنى القديم للشركة على شارع كورنيش أبوظبي، وتجول في المبنى الجديد الذي صمم بعناية لاستغلال مساحاته الداخلية لتطوير بيئة العمل وتعزيز التفاعل والتواصل بين الموظفين، وتوفير مساحات للإبداع والابتكار، وتلبية الاحتياجات اليومية للموظفين والعناية بصحتهم.

وزار سموه مشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، حيث افتتح رسمياً مجمع معالجة الغاز الحامض في حقل شاه التابع لشركة الحصن للغاز والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

الهوية الوطنية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مهرجان قصر الحصن 2016، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعتز بإرثها التاريخي وتعمل على الحفاظ عليه وتعريفه للأجيال الحالية والقادمة بما يحفظ ويصون الهوية الإماراتية العريقة ويرسخ في نفوس الأجيال قيم التحدي والعطاء والبذل والتضحية التي قدمها آباؤنا وأجدادنا الأوائل.

وقال سموه: سنظل أوفياء لقيم وعطاء الأجداد، نستلهم من سيرتهم العطرة وتاريخهم الحافل بالأمجاد ما يحفزنا على مواصلة دربهم ونهجهم الأصيل لخير هذه الأرض وخدمة شعبها والحفاظ على مكتسباتها.

تهريب الآثار

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نداء لكل دول العالم بالتعاون والتنسيق للسيطرة على تهريب الآثار ومواجهة التطورات الخطيرة في هذا المجال وبالذات خلال السنوات الأخيرة خاصة آثار بعض الدول العربية والتي عانت من خطر العنف والإرهاب، مؤكداً على أهمية النظر إلى هذه الآثار باعتبارها تراثاً عالمياً مشتركاً لا يجوز التهاون في سرقتها أو تهريبها أو نقلها من أماكنها التاريخية.

وأوضح سموه في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر»: إنني على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سوف يمثل منعطفاً مهماً وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية التراث الثقافي العالمي المهدد وقت الحروب والأزمات وإطاراً عالمياً فاعلاً لتنسيق التحركات في هذا المجال ومنطلقاً أساسياً لمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة.

دور أبوي

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صحة أبنائه الطلبة المصابين في الحادث المروري المؤسف، الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي لحافلتي نقل طلاب على جسر المصفح بأبوظبي، متمنياً سموه لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى مقاعد الدراسة.

وأكد سموه أن سلامة أبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين مسألة لا تهاون فيها، خاصة أثناء تنقلهم بالحافلات المدرسية، وهو أمر يحتل حيزاً مهماً من تفكيرنا وله الأولوية القصوى حــفاظاً على سلامتهم، داعياً الجهات المسؤولة والمعنية إلى التنسيق مع مؤسسات النـــقل كافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع آلية فعالة تضمن أمن وسلامة طلبة المدارس ومستخدمي الطرق، وتحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

بعثة الحج

واستقبل سموه، رئيس وأعضاء بعثة الحج الرسمية، واطلع من الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسك الحج هذا العام والبرامج والخطط التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأبان سموه خلال اللقاء أن خدمة حجاج الدولة في الديار المقدسة تحظى بعناية خاصة ومتابعة دؤوبة من القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوجه دائماً بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات والإمكانات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم وشعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة وبما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها بعثة الحج لخدمة الحجاج في اعتمادها على معايير فعالة تضمن السرعة في الأداء والتميز فيه بهدف تقديم أفضل الوسائل والخدمات للحجاج، منوهاً سموه بأن خدمة الحجاج أمانة وشرف وواجب تستدعى من الجميع تقديم المزيد من الجهد والإخلاص والحرص على تقديم الأفضل.

واحات العين

وأمر سموه، بتطوير واحات العين وما جاورها من حصون وقلاع باعتبارها إحدى أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة، وتهيئتها لتصبح وجهة سياحية جاذبة للزوار، موجهاً ديوان ولي عهد أبوظبي بالإشراف والتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط والآليات المناسبة لتطوير وتجهيز الواحات بكافة المتطلبات والخدمات اللازمة لجعلها مقصداً مفضلاً للزوار والسياح.

وشمل التوجيه مراعاة خصوصية الواحات بما يحافظ على عراقتها التاريخية وأصالتها ومميزاتها القيمة كأحد المعالم البارزة في تاريخ ووجدان أبناء الإمارات، وشاهد على مرحلة تاريخية مهمة في حياة الآباء والأجداد، شكلت فيها الواحات شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وإنشاء المرافق المتنوعة في أماكن القلاع والحصون والمواقع الأثرية المنتشرة في العين.

التربية الأخلاقية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مكانة القيم الفاضلة في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها وأنه مهما بلغت الدول من تقدم علمي ومعرفي وتقني فإن ديمومة بقائها مرهونة بمدى محافظتها على قيمها النبيلة وتمسكها بمبادئها السامية لتواصل طريقها نحو بناء حاضرها ومستقبلها المشرق، وما العلم في جوهره إلا تجسيد وإعلاء للقيم الحضارية والأخلاق الإنسانية.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق ديوان ولي عهد أبوظبي وبتوجيهات سموه مبادرة تدعم العملية التعليمية بمادة «التربية الأخلاقية» في المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بالتــــــعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة.

اندماج بنكي

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفاق بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، بالاندماج في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، موضحاً أن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

آيبيك ومبادلة

وأصدر سموه قراراً بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، ونص القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من، معالي خلدون خليفة المبارك نائباً للرئيس، ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي.

ومعالي حمد الحر السويدي، ومعالي رئيس دائرة المالية في أبوظبي. ويعزز اندماج الشركتين المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما سيؤدي الاندماج إلى خلق كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية.

قمة خليجية أميركية

وشارك سموه على رأس وفد الدولة في أعمال القمة الخليجية - الأميركية، في قصر الدرعية في الرياض بين أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

حديقة أم الإمارات

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتغيير مسمى حديقة المشرف المركزية إلى حديقة «أم الإمارات»، وذلك عرفاناً وتقديراً لمسيرة العطاء الوطني والاجتماعي، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

خدمة وطنية

وأكد سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن إيماناً راسخاً بمحورية مواردها البشرية العاملة في كافة المواقع والميادين في تعزيز مكانة الدولة وإعلاء موقعها ورفع شأنها بين بلدان العالم.

موضحاً أن حرص قيادة الدولة واهتمامها برفع وتطوير قدرات القوات المسلحة لا يقتصر على امتلاك أحدث المعدات ومواكبة تكنولوجيا السلاح فقط، بل يرتكز في جوهره على إعداد العنصر البشري القادر على التعامل مع أحدث الأسلحة وتقنيات الدفاع في مختلف الظروف بكل جدارة وكفاءة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة في معسكر سيح حفير للتدريب التخصصي، والتي تم إنشاؤها خصيصاً للمجندين المنتسبين للخدمة الوطنية والمجهزة وفق أحدث أنظمة التدريب والتأهيل.

دور رائد في تطوير القوات المسلحة

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكـــتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقولة لسموه أوردتها نشرة أخبار الساعة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبــحوث الاستراتيجية، بقيادة وحكمة وشجاعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مواجهة الأزمات

وشكر سمو نائب رئيس الدولة الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تطوير القوات المسلحة وقدرته على التعامل مع الأزمات والمستجدات المحيطة بكل شجاعة وقوة إرادة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، موضحاً أن ذلك شهادة مستحقة لقيادة شابة أبدعت وأنجزت في كل المجالات التي تولت فيها المسؤولية، بل أظهرت قدرة استثنائية على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة ونالت بذلك الإعجاب والتقدير في الداخل والخارج على حد سواء.

وأكدت النشرة ما أظهره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من تميز فريد، حيث تجلت في شخصية سموه روح قيادة فعالة أساسها القيم الأصيلة التي يؤمن بها وانعكست في أفعاله وسلوكياته بشكل مباشر.

حكمة وشجاعة

وتناولت النشرة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الصدد قائلاً: «نشكر محمد بن زايد القائد الشاب الذي استطاع أن يتعامل مع الأزمات المحيطة بنا بحكمة وشجاعة وإرادة قوية يستمدها من إيمانه بالله عز وجل وثقته بأبناء وبنات الوطن الذين يسطرون أروع الإنجازات العلمية والتقنية والإنسانية، وغيرها من مجالات المعرفة والحضارة التي تضاف إلى سجل دولتنا وتاريخها المشرف، الذي سيظل مفخرة لنا جميعاً وللأجيال المتعاقبة من أبناء وبنات شعبنا الوفي».

إنجازات تنموية في أبوظبي على المستويات كافة

أكد صاحب السـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على المكتسبات والإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي على أيدي الرعيل الأول والقيادات المتعاقبة للـحكومة، ومشاركة أبناء الوطن من أجيال مختـــلفة فيما تحقق من تنمية ونهـــضة وتطور في الإمارة، وذلك خلال الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء جهاز أبوظبي الحكومي.

ركيزة أساســيةوأكد سموه، أن الإمارات وظفت أجهزتها التنظيمية والإدارية كافة لخدمة هــــدف واحد هو المواطن، فهو الهدف والغاية لجميع الخطط والاستراتيجيات، وهو محور التنمية والركـــيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتطور والرقي، مضيفاً أنه يتذكر حرص الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على الأخذ بالأسس العصرية في الحكم والإدارة، وأنه صاغ ببعد نظره ورؤيته الثاقبة اللبنة الأولى لهذا الجهاز التنظيمي.

وحدد أهدافه ومهامه التي تجعل من إمارة أبوظبي عنواناً للأصالة والحداثة والعراقة، ونموذجاً للتنمية الشاملة والمستدامة التي تستثمر في بناء الإنسان، وتأهيله بالتعليم العصري، وتحصينه بالقيم الإيجابية الفاعلة والولاء لوطنه، وهي الرؤية التي سار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أننا نجني اليوم ثمار هذه الرؤية الحكيمة بالإنجازات المتعددة والنجاحات المتواصلة.

خمسة عقود

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإنجازات التنموية التي حققتها إمارة أبوظبي على المستويات كافة خلال العقود الخمسة الماضية، استندت منذ البداية إلى جهاز حكومي وتنظيمي وإداري قوي ومتطور استطاع أن يحول الرؤى والأفكار والاستراتيجيات إلى واقع معيش يشعر به ويلمسه كل مواطن ومقيم.

مهام وطنية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من دفعات موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي، الذين شاركوا في بعض المهمات والواجبات الوطنية والإنسانية لقواتنا المسلحة في اليمن، مشيداً بالجهود التي يبذلها أبناء الإمارات في تقديم الدعم الإنساني وتنفيذ مختلف المهام ضمن قوات الواجب العاملة في اليمن.

قمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد الدولة إلى أعمال القمة الخليجية المغربية التي انطلقت في المملكة العربية السعودية، وجرى خلال القمة بحث تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

1250

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شهر أكتوبر الماضي، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد في ديوان ولي عهد أبوظبي، واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، صرف قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ل 1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي بقيمة 2 مليار و310 ملايين درهم.

687

وافق المجلس التنفيذي بأبوظبي على ترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير بمدينة العين، والذي يشمل 300 وحدة سكنية و30 قطعة أرض سكنية بقيمة 687 مليون درهم، ويمتد المشروع على مساحة 153 هكتاراً، ويتضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والخدمات، كما سيتم إنشاء الفلل السكنية وفق معايير «استدامة» على تصنيف اللؤلؤ.

8848

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفريق العسكري، الذي تسلق جبل إيفرست بعد أن حقق إنجازاً وطنياً، وتمكن من الوصول إلى أعلى قمة في العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً عن سطح البحر، وعبر سموه عن فخره واعتزازه بشباب الوطن الذين يسعون للتميز والإبداع وتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات، التي تعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأشاد سموه بما قام به الفريق، قائلاً: «أحس بفخر، لكن هذه المرة المشاعر جداً جياشة، عيالنا عيال الإمارات عيال زايد بنات زايد وصلوا إلى مكان جعلونا نفتخر بهم، وهو أعلى قمة جبل في العالم».

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يبدأ في يناير المقبل، التطبـــيق التجـــريبي لمادة التربية الأخلاقية بمناهج وزارة التربية والتعليم في 20 مدرسة حكومية خاصة في الحلقتين الأولى والثانية على مستوى الدولة، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات تعتز بــهويتها وأصالتها العريقة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف والموروث الثقافي لآبائنا وعادات وتقاليد أجدادنا بما تجسده من قيم إنسانية وأخلاقيــــة نبيلة وسلوكيات حضارية رفيعة.

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن كافة أفراد المجتمع مساهمون فاعلون في دعم وإبراز القيم الحضارية عبر دعمهم وتلاحمهم مع مؤسساتنا الوطنية ومبادراتها المجتمعية، وذلك خلال تسلم سموه العضوية رقم 1 لمبادرة «كلنا شرطة».

وقال سموه: إن توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات والأفراد، وذلك عبر خلق ثقافة مجتمعية تؤصل لمساهمة الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحاً أنه في ظل التحديات الأمنية المتسارعة ورغم توافر الإمكانات المادية والبشرية لمواجهتها من الأجهزة المعنية بات من الملح تضافر مختلف الجهود وتحقيق مشاركة فعالة من قبل كافة الأفراد والمؤسسات لتكون الطاقات والقدرات المجتمعية حافزاً إضافياً يعزز أداء المؤسسات.

1975

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متانة العلاقات بين الدولة وجمهورية الهند والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، قائلاً: لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي الغامرة بوجودي على أرض هذا البلد الصديق صاحب التاريخ العريق، الذي أسهم بشكل بارز في الحضارة الإنسانية، مضيفاً أن العلاقات بينهما تاريخية، وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دور بارز في ترسيخها، وكانت زيارته التاريخية للهند عام 1975 منطلقاً أساســـياً لكل ما شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور وتقدم خلال العقود الماضية.

120

بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قادت الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى استئصال مرض شلل الأطفال من دول العالم، حيث احتضنت العاصمة أبوظبي أول قمة عالمية للقاحات، لتأييد الدور المهم الذي تؤديه اللقاحات والتحصين في توفير بداية صحية لحياة الأطفال، وانتهت القمة بجمع ما يزيد على 4 مليارات دولار، بغرض تحقيق هذا الهدف العالمي المنشود، وتبرع سموه بمبلغ 120 مليون دولار.

249

اعتمد المجلس التنفيذي بأبوظبي إحالة أعمال تطوير منطقة الزاهية والبالغة تكلفته 249 مليون درهم، الذي يأتي مواكباً للتطور العمراني المتنامي لمدينة أبوظبي، كما اعتمد ترسية أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لعدد 647 مسكناً في الشوامخ بقيمة تتجاوز 254 مليون درهم، وأقر ترسية مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوض شرق 25 بمدينة أبوظبي، والذي سيخدم 400 قطعة أرض سكنية وعامة بقيمة تتجاوز 146 مليون درهم، ويتضمن نطاق أعماله إنشاء الطرق الداخلية وكافة أعمال البنية التحتية و