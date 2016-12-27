300 مستفيد من حملة المسح النمائي للأطفال في دبي

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي حملة وحدات «سند» المتنقلة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال في دبي، والتي شملت روضات وحضانات المؤسسات الحكومية.

وأجرت وحدات سند المتنقلة، التابعة للهيئة، المسوحات النمائية للأطفال باستخدام أداة المسح النمائي المتمثلة باستبيان المراحل والأعمار، حيث استفاد من الحملة أكثر من 300 طفل وطفلة.

ويأتي ذلك في ظل سعي هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن الإعاقات النمائية لدى الأطفال، ما يساعد في التدخل المبكر لتطوير قدراتهم ودمجهم بالشكل الأمثل في مدارس التعليم النظامي، وبناء قدرات القائمين على رعاية الأطفال في الحضانات والروضات وتدريبهم على أدوات الكشف المبكر.

وشملت الحملة الأطفال في روضة شرطة دبي، وحضانة جمارك دبي، وحضانة هيئة كهرباء ومياه دبي، وحضانة بلدية دبي، وعقدت على هامش برنامج المسح ورش توعوية لأولياء الأمور استضافت أكثر من 100 ولي أمر.

وأشارت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، مدير إدارة ذوي الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع إلى أن تمكين المجتمع وبناء قدراته للمساهمة في البرامج المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة يساهم في استدامة هذه البرامج، ويضمن وصول خدماتها لشريحة أكبر من ذوي الإعاقة.

وقالت القاسمي: تمكنا من خلال الحملة، من تدريب حوالي 60 شخصاً من القائمين على رعاية الأطفال حول أداة المسح النمائي، بما يتيح لهم استخدامها للكشف المبكر عن التأخر النمائي المحتمل لدى الأطفال المسجلين لديهم في الروضات والحضانات.