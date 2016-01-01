زيادة أجور المغتربين المصريين فى الكويت

سمر العشري

فى ظل الوقت الذي يعانى فيه المغترب من ويلات الغربة والسفر بعيداً عن الوطن، وتكبد العناء والمشقة من اجل الحصول على راتب مميز يستطيع أن يوفر حياة كريمة له ولأسرته، ويواجه المشاكل المتعلقة بنظام الكفيل فى البلاد العربية والخليج خاصة، ومشاكل العمل التي لا تنتهى، وغلاء المعيشة اليومي فى تلك الدول، وأجر العامل ثابت لا يزيد لأنه ملتزم بعقد مع جهة العمل لا ينص على تعديل بسبب الغلاء، ولكن هذه المرة فى الكويت الأمر مختلف فالعلاقات الطيبة بين مصر والكويت، سهلت من مهمة وزير القوى العاملة فى تعديل أوضاع المصريين فى دولة الكويت الشقيقة .

زيادة أجور المصريين فى دولة الكويت :

حيث نشر بيان خاص بوزارة القوى العاملة المصرية، أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد ، يشير إلى أنه تم رفع أجور 11 مهنة للعمال المصريين .

ووفقا للبيان المهن جاءت الزيادة على النحو التالي :

مهنة مهندس مدني من 200 إلى 500 دينار كويتي .

مهندس زراعي من 200 إلى 300 دينار .

عامل تحميل ، وطباع ، ومنقذ سباحة من 100 إلى 150 دينارا .

سائق مركبة خفيفة ، وسائق معدات ثقيلة .

نادل في مطعم من 150 إلى 200 دينار .

باحث قانوني من 200 إلى 250 دينارا .

معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار .

ضابط أمن من 120 إلى 160 دينارا .