مباحثات عسكرية وأمنية بين السودان والسعودية بالخرطوم

(أ ش أ)

عقدت السودان والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اجتماعات عسكرية وأمنية عالية المستوى بالخرطوم، تناولت أوجه التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات العسكرية والأمنية.

وترأس الجانب السودانى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن عماد عدوي، فيما قاد الجانب السعودى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان.

وأوضح رئيس الأركان السودانى - فى تصريح صحفى عقب الاجتماعات - أن المباحثات تطرقت إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات العسكرية والأمنية بين الجانبين.

وأشار عدوي، إلى إصدار قيادة البلدين العديد من التوجيهات التى تصب فى دعم وتطوير العلاقات الثنائية، إدراكًا للتحديات التى تواجه الأمتين العربية والإسلامية، لافتًا إلى التدريبات المشتركة التى جرت بين قوات البلدين لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، مؤكدًا أن زيارة الوفد السعودى تسهم فى إعطاء بعد آخر للمشاركات فى التحالف الإسلامى العسكرى لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان السعودي، إن الزيارة تضيف مزيدًا من التعاون والتكامل وتقارب الفكر والعمل المشترك، ما يخدم مصلحة البلدين بصفة خاصة ومصلحة المنطقة بشكل عام، كما تؤكد جاهزية القوات المسلحة فى الدولتين، لتجنب أى خطر فى المنطقة العربية والإسلامية.

وأشار صالح البنيان، إلى التوجيهات التى صدرت من قادة البلدين لدعم العلاقات وتطويرها وتبادل الخبرات وتأكيد استمرار وتواصل العمل المشترك بين الجانبين.