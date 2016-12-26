"بيطرى" قناة السويس ينظم ندوة عن الاستخدامات العلمية لتقنية النانو تكنولوجى

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم المعمل المركزى بكلية الطب البيطرى بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع، ندوة علمية فى مجال النانو تكنولوجى بعنوان "الاستخدامات العلمية لتقنية النانو تكنولوجى" شارك فيها أكثر من 133 باحثا من مختلف الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة بنها وجامعة بنى سويف ومن جامعة قناة السويس كلية الطب البشرى وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم، بالإضافة إلى كلية الطب البيطرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وحضر افتتاح الندوة العديد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حاضر فى الندوة الدكتور محمد صلاح الدين أستاذ مساعد السموم ومدير المعمل المركزى بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية، أن الهدف من الندوة هو تنمية مهارات الباحثين عن النانو تكنولوجى واستخداماته المختلفة وتنمية التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وجامعة القاهرة، بما يخدم العلم والعملية التعليمية بين الجامعتين.

ودارت محاور الندوة حول أهمية النانو تكنولوجى فى الأبحاث واستخداماته وطرق تحضيره وأنواعه، وما هو متوقع فى المستقبل بخصوص هذه التقنية.