إيناس عبد الدايم تؤكد إقامة حفل أنغام بالأوبرا في موعده ولا صحة لإلغاءه

كتب – مصطفى حمزة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، إقامة حفل المطربة أنغام، في موعده مساء الاثنين 2 يناير بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ونفت “عبد الدايم”، صحة ما نشر حول تفكير أنغام فى التراجع عن إحياء الحفل، مشيرة الي أن أنغام اعربت لها عن سعادتها باحياء الحفل بالأوبرا التى تعتبرها بيت الإبداع.

وكشفت ايناس، أن تذاكر الحفل تم طرحها للحجز إليكترونيًا عبر الموقع الخاص بالأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار هانى فرحات، الفاصل الأول للحفل بباقة من مؤلفاته تحت عنوان “المايسترو”، وذلك قبل أن يستقبل المسرح بالفاصل الثانى المطربه انغام التى أعدت مجموعة من أشهر أغانيها.