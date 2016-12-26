حبس مالك عقار وعامل 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالجمالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، رئيس النيابة، حبس مالك عقار وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالمنطقة، ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وباستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتبين أنهما كل من "محمود س ع" 48 سنة، عامل، ومالك العقار محل الواقعة، و"أحمد خ ع" 24 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار.

كما تم ضبط بحوزتهما أدوات تنقيب عبارة عن "فأس حديدية، كوريك، ماتور مياه، سلك كهربائى، جردل، 3 قطمة حديد سلم خشبة "وعثر بداخل العقار على حفرة بعمق 15 مترا × قطر 4 أمتار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.