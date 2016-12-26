مصدر أمنى: النيابة قررت ضبط وإحضار توربينى قنا المتهم باغتصاب 4 أطفال بدشنا

قنا – وائل محمد

قال مصدر أمنى، إن نيابة مركز دشنا أصدرت قرارا بضبط وإحضار فى البلاغ الذى يحمل رقم 3015 لسنة 2016 إدارى دشنا ضد عاطل، لاتهامه بهتك عرض 4 أطفال داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الشيخ على بمركز دشنا، بعد ورود تقرير معمل الطب الشرعى الجديد بوجود سائل منوى على ملابس الأطفال.

وكان تقرير الطب الشرعى فى واقعة هتك 4 أطفال داخل قرية الشيخ على بمركز دشنا الخاصة بالقضية رقم 3015 لسنة 2016 إدارى دشنا، كشف وجود سائل منوى على ملابس الأطفال، أمرت النيابة باستدعاء المتهم بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، لكنه لم يمتثل إلى قرار النيابة العامة بالحضور لأخذ عينة السائل المنوى لمطابقتها بالجسم الموجود على الأطفال.

وكانت تحريات أجهزة الأمن قد كشفت قيام المتهم علاء، وشهرته وائل، باستدراج طفلين إلى منزل تحت الإنشاء، وقام بهتك عرض الأطفال، وتهديدهما بفضح أمرهما فى حالة عدم الاستجابة له باستدراجهما أكثر من مرة، وأن أسرة المجنى عليهما تمكنوا من ضبط المتهم ومعه طفلين فى وضع مخل.