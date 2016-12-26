خبر وفاة بريتني سبيرز بحادث سير "مفبرك".. وبوب ديلان يقع في الفخ

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية منذ بعض الوقت بخبر وفاة النجمة العالمية بريتني سبيرز Britney Spears، ليتبين لاحقاً أنه عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الصفحة الرسمية لشركة Sony Music Global الموسيقية على تويتر، تغريدتين جاء في الأولى: " RIP @britneyspears #RIPBritney 1981-2016"، وفي الثانية: "بريتني سبيرز ماتت بحادث سير.. سنخبركم بالمزيد لاحقاً.. RIP Britney".

وفيما بعد، كشفت الشركة أن حسابها على تويتر تعرض للقرصنة، ولا علاقة لها بما تم نشره حول وفاة المغنية الشهيرة، كما تم مسح التغريدتين.

بعد انتشار التغريدة الصادمة، وقبل إيضاح حقيقتها، كتب النجم الحائز على جائزة نوبل بوب ديلان Bob Dylan: "ارقدي بسلام بريتني سبيرز"، وبعد دقائق تم حذف المنشور، ولم يعرف ما إذا كان ديلان وقع في فخ سارقي حساب Sony Music Global، أم أن حسابه أيضاً تعرض للقرصنة.

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