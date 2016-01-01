محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بالقنطرة غرب

وضع محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب على مساحة 2100 متر مربع بسعة 120 سيارة، والمقرر الإنتهاء من تنفيذه خلال شهر على الأكثر بتكلفة نحو 150 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ،اليوم، بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، حيث وضع كذلك حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة الشهيد خيري الابتدائية المشتركة التي تقام على مساحة إجمالية قدرها 1500 متر مربع بسعة 8 فصول دراسية بتكلفة 3 ملايين جنيه، والمنتظر الانتهاء منها خلال خمسة أشهر، كما افتتح المحافظ كوبري الشهيد خيري الجديد الذي تبلغ تكلفته مليون و500 ألف جنيه.

وقال “المحافظ”، إن وزارة التخطيط وافقت على اعتماد مبلغ 13 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الحالي 2016 / 2017، وذلك لتوصيل مرافق المياه لمشروع الإسكان القومي بالمحافظة.

وأوضح، أنه يتم توزيعها بواقع 5 ملايين جنيه لمشروع الإسكان القومي بقرية أبوعاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير،ومليون جنيه لمشروع الإسكان بقرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير، و7 ملايين جنيه لقرية السواركة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، على أن يتم تدبير باقي الاعتمادات المطلوبة بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي المقبل 2017 / 2018.