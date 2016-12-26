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السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية بدمياط

26 ديسمبر اليوم السابع محافظات 0 68

[المحتوى من اليوم السابع]

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>دمياط - عبده عبد البارى

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد المظلوم بمدينة دمياط، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء تحت إشراف مديرها العميد محمد صبحى، وتمت السيطرة على النيران التى اندلعت بشقة بالدور الرابع بإحدى الأبراج السكنية.

وتمكن الأهالى من فصل التيار الكهربائى عن الشقة، وتبين أن سبب حدوث الحريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز كمبيوتر، نتج عنه شرارة امتدت لمفروشات المنزل.


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