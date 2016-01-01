الصين تحذر من وصول إعصار «نوك-تن» لسواحلها غدًا

أصدرت الصين، اليوم الاثنين ، تحذيرًا باللون الأصفر (يتراوح بين المتوسط إلى القوي) من الأمواج الناجمة عن الإعصار “نوك-تن” والعواصف الباردة المصاحبة له والتي من المتوقع أن تضرب بحر الصين الشرقي بدءًا من غدِ الثلاثاء.

وأفاد المركز الوطني الصيني لرصد البيئة البحرية، أن “نوك – تن”، الذي يعد الإعصار رقم 26 الذي تتعرض له الصين هذا العام، سيحط على المنطقة بدءًا من وقت مبكر من صباح الغد، مصطحبًا معه جبهة الباردة، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5-5 متر في بحر الصين الشرقي، وكذلك المياه المحيطة بجزر دياويو، المعروفة في اليابان باسم سينكاكو، ومضيق تايوان والمناطق الشمالية لبحر الصين الجنوبي ومضيق باشي.

ومن المتوقع، وفقًا لبيان للمركز نشر بوكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، أن يصل ارتفاع الأمواج بسبب الإعصار إلى ما بين 5-7 أمتار في المناطق الوسطى والشرقية من بحر الصين الجنوبي.

وحذر المركز أيضًا من الأمواج الشديدة التي قد تتعرض لها المناطق الساحلية في مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ.