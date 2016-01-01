براءة ضابط شرطة لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص أثناء سيره بمنطقة البساتين

مراسل «ONA»

قضت محكمة جنح مستأنف البساتين برئاسة المستشار وليد عبد الباقى، وعضوية المستشار أحمد عمر حسين وضياء الدين عبدالله وسكرتارية إبراهيم فرج، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم، ببراءة ضابط شرطة لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص أثناء سيره بمنطقة البساتين.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة ضابط بمديرية أمن أسيوط بالحبس لمدة شهر، لحيازته طبنجة 9 مم “حلوان” بدون ترخيص أثناء ركوبه سيارة أجرة بمنطقة البساتين.

تعود أحداث الواقعة عندما تم الاشتباه فى سيارة أجرة أثناء سيرها بمنطقة البساتين، وتبين من خلال تفتيش الركاب وجود طبنجة نارية بدون ترخيص بحوزة أحدهم واتضح أنه ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للجنح.