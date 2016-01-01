وزارة التموين تعلن الموعد النهائي والأخير لإضافة عدد 3.8 مليون من المواليد الجدد على البطاقة التموينية للأسرة

شيماء مصطفى

ن والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحي أن عملية تنقية البطاقات التموينية سوف تبدأ رسمياً بداية من شهر يناير لعام 2017، حيث سيتم حذف الفئات الثلاثة التالية من البطاقات التموينية أو إلغاء البطاقات التموينية الخاصة بهم وهذه الحالات هي :-

1- حالات الوفاة.

2- المهاجرين أو المسافرين خارج مصر لفترة تزيد عن 6 أشهر.

3- المكررين على أكثر من بطاقة تموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن باب التقدم مفتوح طواعية لأصحاب البطاقات التموينية الذين لديهم أياً من الفئات السابقة للإبلاغ عن الفئات السابقة لحذفها، وفي حالة تكاسل المواطن عن الإبلاغ عن تلك السابقة سوف يتم فرض غرامة عليه تعادل السعر الحالي للسلع التموينية التي حصل عليها كل تلك الفترة التي حصل عليها على تلك السلع بدون وجه حق.

من جهة أخري قال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه سوف يتم إضافة عدد 3.8 مليون مولود جدد إلى البطاقة التموينية للأسرة بعد الانتهاء من أعمال تنقية البطاقات التموينية والجارية حالياً.

وأشار معاون وزير التموين بأن الباب الآن مفتوح طواعية أمام أصحاب البطاقات التموينية ممن لديهم الحالات السابقة من الآن وحتى 28 فبراير 2017 للتقدم للإبلاغ عن تلك الحالات دون دفع أية غرامات مالية بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على أصحاب البطاقات التموينية.