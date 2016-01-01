غدًا .. سامح الصريطي في ضيافة «90 دقيقة»

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، غدًا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش،على قناة المحور الفضائية، في حوار خاص يتحدث فيه عن الفن والسياسة والمجتمع.

ويرد الصريطي خلال لقاءه على العديد من الأسئلة التي تهم الشارع الفني في مصر ومنها كيف يرى الوضع الفني في مصر؟ ، وهل نجحت نقابة المهن التمثيلية في دعم القيام بدورها؟، ولماذا تتوتر العلاقة بين الصحافة والفنانين بسبب شائعات المرض والوفاة والأمور الشخصية؟، وكيف يرى الوضع الحالي في الشارع المصري؟ .