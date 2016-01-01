«رئيس جامعة بني سويف»: إنشاء أكبر مركز طبي رياضي لخدمة أهالي المحافظة‎

مراسل «ONA»

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم “141″ المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة على إنشاء مركز طبي رياضي بالجامعة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة والمثمرة في مجال الطب الرياضي لطلاب الجامعة.

أوضح رئيس الجامعة، أن المركز يضم العديد من الأقسام مثل قسم التمريض وقسم القياسات البدنية والأنرتوبولوجية، والكشف الطبي والتشخيص والعلاج الطبيعي، وقسم التأهيل، و قسم الاسترخاء والاستشفاء الرياضي، وقسم التوعية الصحية للرياضيين، وقسم الإحصاء والبحوث العلمية والمختبر والتغذية ، كونه أحد أهم العناصر الرياضية المكملة لقطاعي الشباب والرياضة في الدولة بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة، ويقدم المركز كافة أنواع العلاج الطبي والطبيعي والتأهيلي.

وأشار لطفي، أن أهداف المركز وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السويفي بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، وتقديم الاستشارات الطبية والمساعدات اللازمة للوحدات الطبية للأندية الرياضية بالمحافظة، وكذلك التنسيق مع المراكز الطبية المماثلة العربية والدولية للاستفادة من البحوث والدراسات والمستجدات في مجال الطب الرياضي والرعاية الصحية، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة للحالات الخاصة في المستشفيات المختصة داخل المحافظة وخارجها.

وتابع منصور حسن عميد كلية الطب ، أن هناك أهداف أخرى كالقيام بالبحوث والدراسات التي من شأنها تطوير العمل الرياضي على أن تشمل هذه البحوث والدراسات مجالات التدريب المختلفة وطرق تطويره والتغذية والأساليب الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بالدولة فيما يخص توفير الرعاية الصحية والعلاجية، وكذلك تنظيم الدورات والمؤتمرات في مجال الطب الرياضي بصفة خاصة والتوعية الصحية بصفة عامة، وإصدار المجلات والنشرات والدوريات المتخصصة في مجال الطب الرياضي والوعي الصحي والعمل على تشجيع الباحثين في هذا المجال.