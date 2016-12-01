بالصور ..سائقوا المرج وعين شمس يشكرون نائب الدائرة علي نقل الموقف

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مراسل ONA

زار سائقوا موقف عزبة النخل والمرج وكفر الشرفا وبركة الحاج وعبدالله رفاعي وكفر ابو صير ومؤسسة الزكاة والدائري والمطرية وألف مسكّن، مكتب النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب دائرة المرج، لشكره وتأييده نقل تلك المواقف من شارع عين شمس والبنزينة والبنك الأهلي ومحطة عزبة النخل الي الموقف الجديد بالباكية، اسفل كوبري مؤسسة الزكاة الجديد.

وتم الإتفاق علي إلغاء تقسيم الطريق الي مراحل من عزبة النخل الي عبد الله رفاعي أو كفر الشرفا ثم البركة وأبو صبر والدائري ومؤسسة الزكاة، وأن يكون الطريق من عزبة النخل حتي المؤسسة والدائري مواصلة واحدة فقط وبأجرة واحدة أيضًا.