مرتضى منصور: "ألتراس أهلاوى محتاج درس قاسى مثل الوايت نايتس"

كتب أحمد طارق

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن حال الكرة فى مصر لن ينصلح إلا إذا تلقى ألتراس أهلاوى درساً قاسياً مثل ألتراس الزمالك "الوايت نايتس"، ليختفى من على الساحة الرياضية بشكل تام.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت"، أن جميع قيادات الأمن والمسئولين بما فيهم المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي مدركون أن الأزمة تكمن فى ألتراس أهلاوى فقط، أما ألتراس الزمالك فلا توجد أزمة من ناحيته، مستدلاً على ذلك بمحاولة ألتراس الأهلى حضور تدريبات الفريق ظهر اليوم بالقوة.