إكتشاف طالبتين بجامعة بني سويف يتعاطون المخدرات داخل المدينة الجامعية

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن استبعاد خمسة طلاب بينهم طالبتان من المدن الجامعية، وذلك بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، وذلك بناءً على التقرير المقدم من قسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البشرى، والذى أفاد بوجود عدد من العينات الإيجابية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى الجامعى قامت بتحليل 3301 عينة مخدرات من طلاب المدينة الجامعية، خلال 68 يومًا متواصلين مع امتداد العمل حتى الساعة السابعة مساءًا.

وأضاف لطفي، أن المستشفى الجامعى تمتلك جهازين”GC-m-uplc” فائقين الجودة والذى يقوم بإكتشاف جميع المواد المخدرة من العينة البيولوجية بإستخدام مذيبات عضوية فائقة الجودة من خلال الكشف عنها بأقل تركيز ممكن.