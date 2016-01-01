طليقة أحمد الفيشاوي تطالب بالنفقة ومصاريف المدارس

مراسل «ONA»

صرح المحامي شعبان سعيد، دفاع طليقة الفنان “أحمد الفيشاوي” و “هند الحناوي” أنه أقام عدة دعاوى أمام أسرة الجيزة للمطالبة بالنفقة والمصاريف الدراسية وأجور المسكن والحضانة للصغيرة” لينا “نجلة الفنان أحمد الفيشاوي، وأن أسرة الجيزة حددت أولى الجلسات يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر.

وأشار سعيد، أن أولى الجلسات سوف تعقد أمام مكتب أسرة الجيزة لتسوية المنازعات في محاولة لمكتب الأسرة إنهاء النزاع بين الطرفين بطرق ودية، وإذا لم يستجب الفنان “أحمد الفيشاوي” للطلبات سوف تحال الدعوى لمحكمة الأسرة .