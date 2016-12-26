النيابة تبدأ التحقيق مع المتهم بدهس 8 مواطنين بطريق إسكندرية الزراعى

القليوبية – محمد قاسم

بدأ أحمد عمار، وكيل أول نيابة قليوب ،برئاسة المستشار تامر محمود مختار، رئيس النيابة، التحقيق مع سائق أتوبيس الرحلات المتهم بدهس 8 أشخاص بطريق مصر إسكندرية الزراعى.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد درويش مدير مرور القليوبية بالواقعة، وانتقلت قيادات مديرية أمن القليوبية والبحث الجنائى إلى مكان الواقعة، وتمكن المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز قليوب من تحديد المتهم، وتم ضبط الأتوبيس رقم "1786 رحلات إسكندرية" المتسبب فى الحادث، وتم ضبط قائده ويدعى "سيد ص أ"، وتبين أنه كان قادما من القاهرة إلى طوخ وأن السائق فوجئ بالمجنى عليهم على الطريق وعندما حاول مفادتهم اختلت عجلة القيادة فى يده واصطدم بهم.

ودلت تحريات العميد حسن زوير، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، إلى أن المتوفين كانوا يقومون بتغيير إطارات سيارة على الطريق الزراعى فى المسافة بين سنديون وقها بطريق مصر إسكندرية الزراعى، فمر أتوبيس رحلات مسرع ودهسهم وتم نقل 6 حالات لمستشفى قليوب وحالتين إلى مستشفى طوخ المركزى وهم كل من "حسام الدين محمد محمد، محمد لطفى إبراهيم مصطفى، حجاج شوقى حجاج وعبد الله عبد الفتاح عبد الله وهانى حلمى محمد السيد وعبد الرحمن فرج صالح، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.