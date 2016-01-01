ارتفاع وفيات حادث«سفاجا –قنا»لشخصين وإصابة 11 آخرين

إرتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “قنا – سفاجا”، إلى مصرع شخصين تم نقل أحدهما لمستشفى سفاجا المركزى و11 مصابًا وجثة لقنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا من الدكتور خالد يوسف، مدير مرفق إسعاف قنا، بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 80 طريق سفاجا قنا فى الحدود بين محافظتى قنا والبحر الأحمر.

تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف 4 منهم من إسعاف البحر الأحمر والباقى من قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع اثنين و11 شخصا تم ايداعهم مستشفى قنا العام، عدا جثة واحدة تم إيداعها مستشفى سفاجا المركزى .