مباراة القمة.. حسام البدرى يختار 26 لاعبا لمعسكر لقاء الزمالك

كتب - رمضان حسن

اختار حسام البدري المدير الفنى للأهلى ٢٦ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك فى الأسبوع السابع عشر للدورى فى المباراة المقررة بينهما باستاد بتروسبورت الخميس المقبل .

وضمت القائمة " شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل - مسعد عوض - محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - حسين السيد - صبري رحيل - سعد سمير- محمد نجيب - حسام غالي - عمرو السولية - حسام عاشور - أكرم توفيق - عبد اللّه السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا - كريم نيدفيد - ميدو جابر - صالح جمعة - محمد حمدي زكي - جونيور أجاي - عماد متعب - عمرو جمال - مروان محسن .

واستبعد البدري كل من رامي ربيعة وأحمد حجازي وباسم علي للإصابة بجانب جون أنطوي لأسباب فنية.