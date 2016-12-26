محمد بن زايد: القيادة تتطلع إلى إعلام وطني رائد يرتقي لمستوى الإنجازات والتحديات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر وفدا من شركة أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور علي بن تميم مدير عام الشركة.

وأكد سموه خلال حديثه مع الوفد الدور المحوري الذي يمثله الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والتعبير عما تشهده الدولة من انجازات ونهضة حضارية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن القيادة الحكيمة في دولة الامارات تتطلع إلى إعلام وطني رائد يرتقي إلى مستوى الإنجازات والتحديات ويواكب التقنيات الحديثة بما يعزز الرسالة الإعلامية الوطنية ويعكس الصورة الحضارية لمسيرة الخير والعطاء ويشارك بفعالية في عرض ودعم القضايا التي تتبناها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أنه على المؤسسات الإعلامية احتضان المواهب والطاقات الشابة وتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم لينهضوا بالمسؤولية الوطنية ويسهموا بشكل فاعل في مسيرة التنمية .

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإعلام الواعي والمسؤول قادر على إحداث التغيرات الإيجابية في المجالات كافة التي تهم أفراد المجتمع فهو صلة وصل مهمة وفاعلة بين الناس والمسؤولين.. مؤكدا أن الاعلام لن يحقق وظيفته المنشودة دون أن يقدم على نحو مستمر محتوى إعلاميا رصينا يتمتع بجودة شكلا ومضمونا ويربط الأجيال بماضيهم الأصيل وحاضرهم الذي يعتزون به ويقودهم في الوقت نفسه إلى استشراف المستقبل.