إحالة نائب مدير أمن القاهرة الأسبق للجنايات بتهمة قتل زوجته فى العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أحال المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لواء شرطة متقاعد يدعى "إيهاب.ر" نائب مدير أمن القاهرة الأسبق، إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، بعدما أطلق عليها طلقا ناريا أودى بحياتها فى الحال.

كان فريق من نيابة العمرانية انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم انتدب فريق من المعمل الجنائى لمعاينة مسرح الجريمة وكتابة تقرير واف عن الأدلة الجنائية التى تم جمعها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين ضابط الشرطة وزوجته دفع الزوجة لاستلال سكين المطبخ وسددت لزوجها 3 طعنات بمناطق متفرقة من الجسد، ما دفعه لإطلاق النيران عليها فسقطت قتيلة فى الحال.