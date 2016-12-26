موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسي ورئيس جيبوتى يشهدان توقيع 7 اتفاقيات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إسماعيل عُمر جيلة، رئيس جيبوتى، وتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإسماعيل عُمر جيلة رئيس جيبوتى، مراسم التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات التى عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية المقابل النقدى لرصيد إجازات زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفقاً لأساس الأجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضيفاً إليه العلاوات، وأرسلت الجمعية العمومية الفتوى إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ .

أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد على استيراد 55 ألف طن سكر أبيض مستورد من البرازيل، وتم الاتفاق على أن يتم التوريد خلال الفترة من 7 يناير المقبل وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة الأرز.

أصيب ضابطان، اليوم الاثنين، خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وجماهير "أولتراس أهلاوي" بعد محاولة الجماهير اقتحام ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة.

أعلن فرع نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، أنها كلفت محاميها بمتابعة قضية بيع الأطفال السفاح المتورط فيها طبيبن عضوين بالنقابة. وتورط فى القضية 6 متهمين بينهم طبيبين وعاملة بمديرية الصحة وزوج وزوجته وشقيقته، فى خطف أطفال السفاح من مستشفيات الحكومة وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 إلى 8 آلاف جنيه للطفل الواحد.

ينشر اليوم السابع صورة أمين الشرطة المنتحر بمقر عمله في أبوقرقاص اليوم الإثنين، حيث أمر المستشار عمر الحوتي مدير نيابة أبوقرقاص جنوب محافظه المنيا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثته.

قرر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إجراء تحقيق فى وقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهو القرار الذى لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد في مصر.

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، اليوم الإثنين، الذي دفع بالبطلان لسرية الجلسات، فيما أثبتت المحكمة حضور عدد كبير من الجمهور.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن أكثر من 2000 سعودى يقاتلون حاليا فى منظمات متشددة فى الخارج وأن أكثر من 70% منهم يقاتلون فى سوريا.

وجهت سحر ألتنتاش شقيقة مولود ألتنتاش قاتل السفير الروسى لدى أنقرة ، صفعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنفيها انتماء أخيها لجماعة فتح الله جولن، كاشفة انه كان يشرب الخمر، ومضيفة أنه "ما لفت انتباهى، حركاته الغريبة لقد بدا وكأنه ينتظر الأوامر من شخص ما قبل أن يطلق النار على السفير ويرديه قتيلاً".

لم يكن يعلم أن جواز سفره سيكون سببا فى إنقاذه من موت محقق، إنه المغنى الروسى رومان فالوتوف 29 عاما، وقد كان اسمه مدرجا فى قائمة ركاب الطائرة المنكوبة، لكن انتهاء صلاحية جواز سفره حال دون صعوده إلى الطائرة.

أفادت تقارير إعلامية رسمية فى مالى اليوم الاثنين، بمصرع 20 شخصا على الأقل جراء غرق قاربهم فى منطقة تمبكتو بوسط البلاد.

الدوحة بدأت ملف كأس العالم برشوة الفيفا وأنهته بإهدار دماء وحقوق مئات العمال الآسيويين، لم يتأكد بعد شكل الصفقة السياسية التى ستبرمها أطراف الصراع فى سوريا، وهى الصفقة، التى يليها على الفور الحديث عن تحديد مسؤولية إعادة الإعمار، خاصة أن الحلف الخليجى الذى تقودانه قطر والسعودية، الذى بدأت كفة الاتهام بالتسبب فى الوضع الحالى تميل ناحيته، لم يعترف بعد بالهزيمة فى حلب، ورغم المشهد «المهين» لأفواج المقاتلين وهم يهربون وسط المدنيين فى باصات الإجلاء ليبدو وكأن الكل مدنيون، إلا أن مراقبين يعتبرون هذا الخروج الذى صورته الكاميرات، بمثابة أول إعلان واقعى عن ذهاب أموال دافعى الضرائب فى قطر أدراج الرياح بعدما أنفقها مسلحون خرجوا مستسلمين بهذا المشهد اليائس.

أكدت مصادر إعلامية روسية مقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى روسيا عام 2018 .

أكد خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، أن أبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة والصحفى بجريدة المصرى اليوم، قرر تعليق اعتصامه بمقر الجريدة، وسيتم عقد لقاء الأربعاء القادم مع إدارة الجريدة والإدارة التحريرية لإنهاء الأزمة الخاصة بالزميل بشكل نهائى.

قال محام يدافع عن مدير مطعم صحيفة جمهوريت المعارضة فى تركيا اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على موكله بتهمة إهانة الرئيس طيب أردوغان بقوله إنه لن يقدم للرئيس الشاي.

أسفر الاجتماع الأمنى الذى عقد اليوم، بمديرية أمن القاهرة بحضور ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وشيرين شمس ووليد مهدى المنسق العام للأهلى وعلاء مقلد من الزمالك، عن الاتفاق على خوض القمة التى تجمع الزمالك والأهلى فى السابعة مساءً باستاد بتروسبورت.

ينتاب الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة حسام البدرى، حيرة شديدة قبل مباراة القمة 113 أمام الزمالك، والمقرر لها الخميس المقبل بملعب بتروسبورت، فى ختام الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى، بسبب التشكيل الأساسى الذى سيلعب به المارد الأحمر المواجهة المرتقبة والصعبة، والتى يتطلع فيها للفوز وانتزاع النقاط الثلاث لمواصلة مشواره تربعّه على قمة الدورى والوصول للنقطة 45.

صرح محمد طلعت المنتج الفنى لمجموعة حلقات الجولة العالمية لبرنامج "كل يوم جمعة" والتى بدأت من العاصمة البرتغالية لشبونة بأول لقاء مع أحسن لاعب كرة قدم فى العالم "كريستيانو رونالدو"، أن حوار النجم العالمى مع الإعلامى عمرو أديب جاهز للعرض يوم الجمعة المقبل 30 ديسمبر الجارى الساعة 9.30 مساء، على شاشة قناة "ON E"، على أن يعاد بث الحوار مرة ثانية يوم السبت.

شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجوما تجاه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قبل ساعات من مباراة القمة بين الفريقين ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

حصد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألمانى، جائزة أفضل حارس فى العالم خلال العام الجارى 2016، للمرة الرابعة على التوالى، فى القائمة التى أعلنها الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمى.

السفر والعلاقات العاطفية عن بعد أمر يمكن أن يكون صعبًا على البعض بسبب عدم التواصل بشكل جيد أو الالتقاء، لذلك طورت فتاة صينية تدعى "إيما يان تشانغ" جهازًا جديدًا يحمل اسم Kissenger يمكن توصيله بالهاتف الذكى ويساعد مستخدمه فى تقبيل حبيبه عن بعد بشكل مباشر، وهذا من خلال تقبيل الجهاز الذى ينقل إشارات القبلة إلى الطرف الآخر الذى يوجد فى أى مكان حول العالم.