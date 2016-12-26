غلق أبواب استاد بتروسبورت قبل قمة الزمالك والأهلى بـ60 دقيقة

كتب محمد مراد

أسفر الإجتماع الأمنى الذى أقيم بمديرية أمن القاهرة، بحضور ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة واللواء محمد طه مدير أمن الملاعب بالجبلاية وشيرين شمس ووليد مهدى من الأهلى وعلاء مقلد من الزمالك، عن الاتفاق على إغلاق أبواب الاستاد قبل المباراة بـ60 دقيقة فى اللقاء المقرر له الخميس المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى.

كما تم الاتفاق على إقامة المباراة فى السابعة مساءً بعد موافقة أمن القاهرة.

كانت قمة الزمالك والأهلى قد شهدت أزمة بعد نقلها من بتروسبورت إلى برج العرب قبل أن تعود فى النهاية لبتروسبورت.