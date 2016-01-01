«السابعة مساءً» بث مشترك بين صوت الشعب والأولى والقنوات الإقليمية

كتبت- إنجي لطفي

بدأت قناة صوت الشعب التحضير لبرنامج التوك شو الرئيسي “السابعة مساءً”، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير، ومن المقرر أن يقدمه الإعلامية هناء السمري بالاشتراك مع مذيع آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج في تمام الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءً.

ويتكون البرنامج من ثلاثة أجزاء، حيث الجزء الأول يتناول استعراض أخر الأخبار في الصحف، أما الجزء الثاني يتناول 3 تقارير يومية من مختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع قطاع القنوات الإقليمية، أما الجزء الثالث سيتناول إجراء لقاءات مع مسئولين.

ومن المقرر بث مشترك بين قناة صوت الشعب والقناة الأولى وأيضًا مع القنوات الإقليمية من خلال برنامج ” السابعة مساءً”، حتى يحظى البرنامج بالتغطيات المحلية من مختلف المحافظات، يأتي هذا البرنامج في إطار التطوير لقناة صوت الشعب والذي من المقرر أن يبدأ بالتزامن مع الخريطة الجديدة عام 2017.