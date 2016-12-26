مصرع شاب صدمه قطار المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

لقى شاب" 17 عام" صدمه قطار المنصورة - الزقازيق مصرعه ، اثناء مروره على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمرور.

كان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بإصطدام قطار بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة " سندوب " دائرة القسم ووفاته.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الجميلي رئيس مباحث قسم اول المنصورة الى موقع البلاغ، حيث تبين أنه حال عبور" محمود أ. ب.17 سنة" عامل شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، إصطدم به القطار رقم (2443 بضائع) القادم من الزقازيق بإتجاه المنصورة ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الطوارئ.

وأفاد تقرير مفتش الصحة للمتوفى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم الجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46 أحوال قسم أول المنصورة.