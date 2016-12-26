وكيل صحة مطروح: وضع حجر الأساس لمركزى القلب والتوحد يومٌ تاريخى للمحافظة

مطروح - حسن مشالى

قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح إن وضع حجر الأساس لأول مركز طبى لعلاج مرض التوحد فى مصر والشرق الأوسط، ووحجر أساس مركز عالمى لعلاج مرضى القلب على غرار مركز أمراض القلب بأسوان، يوم تاريخى لقطاع الصحة بمطروح.

وأضاف الدكتور محسن طه، خلال وضع حجرى الأساس، أن تكليفات محافظ مطروح بأن يكون المركزين إضافة قوية للخدمة الصحية فى مطروح، ولتقديم خدمات متفردة ومتميزة، مشيرا إلى أن مركز القلب الموجود حاليا بمطروح يقدم خدمات أقل من المستوى المنشود.

وأوضح أن المركز الجديد سيقدم كل الخدمات العلاجية المطلوبة لمريض القلب، ما لا يضطره للسفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمة المطلوبة، موضحًا أن المركز سوف يستقبل الحالات من جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إجراء شراكة مع الجراح العالمى مجدى يعقوب، لعمل عمليات القلب المفتوح بمركز القلب المقرر إقامته فى مطروح.

وأشار طه إلى أن مركز التوحد جاء للقضاء على شكاوى أهالى مرضى التوحد من السفر وتحمل أعباء العلاج فى المراكز الخاصة، موضحًا أنه تم البدء فى عيادة لعلاج أمراض التوحد فى مستشفى الأطفال، وتم إجراء مسح للأطفال المصابين بالتوحد فى مطروح، وتبين أن هناك نحو 170 حالة بمطروح تحتاج إلى العلاج.

وأكد أن مطروح سوف تصبح قبلة للعلاج مستقبلًا، بعد أن كانت تلقى بعبء الخدمة على محافظات أخرى.